مدرب توتنهام: لن أقتل صلاح لمجاملة كين

صرح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بأن المقارنة بين نجم فريقه هاري كين والدولي محمد صلاح نجم ليفربول صعبة، لامتلاك كل منهما أسلوب لعب مختلف عن الآخر.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها موقع شبكة سكاي سبورتس: "المقارنة بين صلاح وكين صعبة، فهما لاعبان لا يوجد بينهما أي أوجه للشبه، أحدهم يلعب على طرف الملعب والآن يدخل إلى العمق قليلا، ولكنه في النهاية جناح".

وتابع: "لكن كليهما لاعبان متكاملان، ولا أرغب في أن أقول أي شيء سلبي عن أي منهما، أو أجامل كين لأنه يلعب في فريقي وأقتل صلاح".

وأضاف: "الفارق واضح، فبينهما اختلاف في أسلوب اللعب ورد الفعل داخل الملعب، لكنهما جيدان للغاية".

واستطاع الفرعون صلاح أن ينهي هيمنة كين على جائزة هداف الدوري الانجليزي، بعدما تمكن من الفوز بها في الموسم الماضي، على حساب مهاجم منتخب إنجلترا، لتبدأ المقارنة بين كل منهما.

ويتساوى اللاعبان في عدد الأهداف المسجلة في البريميرليغ هذا الموسم بهدفين لكل منهما، ويلتقيان اليوم وجها لوجه على ملعب ويمبلي حيث يحل ليفربول ضيفا على توتنهام في العاصمة لندن ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

المصدر: وكالات