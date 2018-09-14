أمراء باريس يكرمون وفادة سانت إيتيان برباعية

واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ""ليغ1"، على حساب ضيفه سانت إيتيان، بفوزه العريض عليه (4-0)، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الخامسة.

وحملت رباعية فريق الأمراء توقيع كل من، الألماني جوليان دراكسلر (د. 22)، والأوروغوياني أدينسون كافاني (د. 51 من ضربة جزاء)، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (د. 76)، وموسى ديابي (د. 84)، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.

بينما تجرع سانت إتينان مرارة الهزيمة الأولى في الدوري، مقابل فوز وثلاثة تعادلات، وتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT