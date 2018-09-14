بوروسيا دورتموند يتصدر البوندسليغا

انفرد فريق بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (3-1)، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من البوندسليغا.

وأحرز ثلاثية بوروسيا دورتموند كل من، المدافع الفرنسي عبدو ديالو، والمهاجم ماريوس وولف، والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير، في الدقائق الـ (36، 72، 88) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي سيباستين هالير هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وحقق بوروسيا دورتموند بذلك انتصاره الثاني، مقابل تعادل واحد، وانفرد بصدارة الدوري، برصيد 7 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في حين، مني آينتراخت فرانكفورت بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز العاشر، حتى الآن، في جدول الترتيب، برصيد ثلاث نقاط حصل عليها من فوز وحيد حققه في الجولة الافتتاحية.

المصدر: "sportbox.ru"