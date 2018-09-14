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سقوط الطائرة التونسية أمام الروسية.. (فيديو)

الرياضة

سقوط الطائرة التونسية أمام الروسية.. (فيديو)
twitter/fivbvolleyball
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خسر المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في إيطاليا وبلغاريا، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات الأول للبطولة.

وخسر منتخب تونس أمام نظيره الروسي بثلاثة أشواط من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (19-25، 6-25، 19-25).

وانفردت روسيا بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متجاوزة بفارق نقطتين كلا من، الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا وأستراليا والكاميرون، بينما تقبع تونس في قاع المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "twitter/fivbvolleyball" 

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