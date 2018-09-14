سقوط الطائرة التونسية أمام الروسية.. (فيديو)

خسر المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في إيطاليا وبلغاريا، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات الأول للبطولة.

وخسر منتخب تونس أمام نظيره الروسي بثلاثة أشواط من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (19-25، 6-25، 19-25).

Monster block!

Russia’s 🇷🇺 #18 Egor Kliuka scores after a massive one over Tunisia’s 🇹🇳 #10 Hamza Nagga.

The Russians lead 2-0 (25-19, 25-6) in pool C.



Stats, photos and more on this game in Bari: https://t.co/cUpSVCQ3nK#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyballpic.twitter.com/bGzFMa3YuQ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 14 сентября 2018 г.

وانفردت روسيا بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متجاوزة بفارق نقطتين كلا من، الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا وأستراليا والكاميرون، بينما تقبع تونس في قاع المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "twitter/fivbvolleyball"