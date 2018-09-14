"ديربي" العاصمة موسكو ينتهي بالتعادل.. (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي (1-1) لقاء "ديربي" العاصمة موسكو، بين لوكوموتيف وضيفه دينامو، الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم البرتغالي ميغيل كاردوزو فريق دينامو موسكو في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك أنطون ميرانتشوك التعادل لفريق لوكوموتيف، في الدقيقة 32، من زمن الشوط الأول.

واكتفى كل من الفريقين بنقطة وحيدة، فرفع لوكوموتيف موسكو، حامل اللقب، رصيده إلى 9 نقاط، واحتل المركز الثامن حتى الآن في الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، رفع دينامو موسكو رصيده إلى 10 نقاط، ويشعل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT