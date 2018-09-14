شاهد.. صديقة نيمار تصدمه

تفاجأ النجم البرازيلي نيمار بقصة ولون شعر صديقته برونا ماركيزيان، التي غيرت مظهرها في البرازيل، مستغلة توقف الدوريات خلال فترة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقامت برونا ماركيزيان بصبغ شعرها باللون الأشقر، قبل أن تجري مكالمة فيديو مع نيمار، من دون أن تخبره بذلك، لترى ردة فعله على ذلك بدون علمه، التي كانت صادمة بالنسبة لنجم السيليساو.

وأثار الفيديو الكثير من الجدل والسخرية عند انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخرت الجماهير في البرازيل من ردة فعل نيمار، وكذلك من المظهر الذي ظهرت به صديقته.

المصدر: وكالات