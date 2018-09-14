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الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات توصي برفع الحظر عن عضوية روسيا

الرياضة

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات توصي برفع الحظر عن عضوية روسيا
Sputnik
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أوصت اللجنة المستقلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" اليوم الجمعة برفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "RUSADA" المعلقة عضويتها منذ نوفمبر 2015.

ورحب وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف بقرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قائلا:"كنت متأكدا من أن WADA ستعترف عاجلا أم آجلا بالجهد والخطوات الكبيرة اللذين اتخذتهما روسيا لمكافحة المنشطات".

وأضاف:"لطالما أردنا التعاون، فعلنا كل ما في وسعنا، مع مراعاة قوانيننا، ليس لدينا ما نخفيه، نحن مرنون إلى أقصى الحدود، ووصولنا إلى هذه النتيجة الإيجابية كان من خلال الجهود المكثفة والمشتركة".

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وتابع :"أنا ممتن لجميع ممثلي المجتمع الرياضي الروسي والدولي الذين دعمونا من أجل ضمان عودة الرياضيين الروس إلى المحافل الدولية إسوة بنظرائهم الآخرين، نتطلع بفارغ الصبر إلى الـ20 من سبتمبر الجاري موعد الإعلان الرسمي عن رفع الحظر عن عضوية RUSADA.

واختتم كولوبكوف: "صدقوني، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، ومستعدون لمزيد من التعاون مع شركائنا الأجانب، والاستمرار في العمل في هذا الاتجاه، ومراعاة جميع القواعد والقرارات".

المصدر: وكالات

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