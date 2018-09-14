بالفيديو.. أسوأ لحظة في حياة ميسي

كشف مدرب منتخب الأرجنتين السابق للياقة البدنية، إلفيو باولوروسو، بأن نجم التانغو ليونيل ميسي عاش أسوأ لحظات في حياته بعد الهزيمة في نهائي بطولة كأس أمريكا لكرة القدم 2016.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن باولوروسو قوله: "كان الأمر مؤلما جدا في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام تشيلي. ولكن القادم كان أسوأ. حوالي الساعة الثانية صباحا وجدت ليو ميسي، وهو يبكي، كما لو أنه فقد للتو والدته. لقد فقد عقله، ولم يستطع أحد من تهدئة روعه. أنا احتضنته، وقضينا بعض الوقت معا".

El peor momento de Messi con Argentina: "Me lo encontré solo, llorando como un nene que perdió a la madre" https://t.co/x7gBktoO5gpic.twitter.com/87VPClQBfA — MARCA (@marca) 14 сентября 2018 г.

ولم يحصل ميسي على أي لقب حتى الآن مع منتخب بلاده، فقد خسر التانغو الأرجنتيني في نهائي كأس أمريكا 2016، أمام نظيره التشيلي بركلات الترجيح. وأهدر ميسي ركلة الترجيح الأولى، ليتكرر سيناريو "كوبا أمريكا - 2015".

كما وصلت الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، قبل أن تخسر أمام ألمانيا بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن الشوط الإضافي الثاني، حمل توقيع الألماني ماريو غوتزه.

فشل منتخب التانغو فشلا ذريعا، بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال روسيا 2018، بخروجه مبكرا من الدور الثاني، على يد نظيره الفرنسي، إثر هزيمته أمامه بثلاثة أهداف مقابل أربعة، وتوج منتخب الديوك فيما بعد بلقب البطولة.

المصدر: "لينتارو"