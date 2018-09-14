من مقاتل أمريكي إلى نائب روسي

أصبح رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الأمريكي جيفري مونسون، نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك في مقاطعة موسكو، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من حصوله على الجنسية الروسية.

وتولى جيفري مونسون، الذي ترشح ضمن قوائم حزب "روسيا الموحدة" رسميا اليوم الجمعة، مهام النائب في مجلس مدينة كراسنوغورسك.

ونشر بطل العالم لرياضة جيو جيتسو سابقا، صورة له عبر صفحته "إنستغرام" يحمل فيها وثيقة النائب، وعلق عليها: "توليت منصب النائب في مجلس مدينة كراسنوغورسك. شكرا جزيلا على ثقتكم!".

وقال مونسون في تصريحات للصحفيين إنه سيتخذ موقفا مستقلا في مجلس نواب كراسنوغورسك، وأضاف: "أنا اشتراكي في صميمي ومستقل، ولدي جدول أعمالي. نعم، رشحني حزب "روسيا الموحدة" ونجحت ... أنا لست عضوا في روسيا الموحدة ولا أخطط لأن أصبح عضوا فيه".

وحصل المقاتل الأمريكي على الجنسية الروسية، بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في 28 مايو الماضي، ونشرته البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيه: "تم قبول طلب منح جنسية روسيا الاتحادية لمونسون جيفري وليام، المولود في 18 يناير 1971 في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويعتبر جيفري مونسون البالغ 47 عاما، نفسه روسيا منذ أمد، ويصر على الخروج إلى حلبات النزال على ألحان النشيد الوطني الروسي.

ويقيم مونسون طيلة الأعوام الخمسة الأخيرة في روسيا، خاض خلالها عدة نزالات على حلباتها، ونزالين فقط في وطنه الأم الولايات المتحدة.

المصدر: "tass.ru"