تسيسكا موسكو يستضيف ريال مدريد على الملعب الرئيسي لمونديال روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم على طلب نادي تسيسكا موسكو نقل مبارياته ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ملعبه "VEB-Arena" إلى ملعب لوجنيكي المونديالي.

وجاء طلب نادي تسيسكا اللعب على أرضية ملعب لوجنيكي لإعطاء فرصة أكبر للمشجعين لحضور المباريات، بسبب القدرة الاستيعابية الكبيرة لمدرجاته والتي تبلغ 81 ألف مقعد، بينما يحتوي الملعب الخاص بنادي الجيش الأحمر الروسي "VEB-Arena" والذي تم افتتاحه في 23 أغسطس عام 2016 على 30 ألف مقعد.

ويعتبر لوجنيكي الملعب الرئيسي لكأس العالم 2018 باستضافته العديد من المباريات خلال المونديال الروسي أهمها المباراتان الافتتاحية والنهائية.

ومن المتوقع حضور جماهيري كبير على مدرجات ملعب لوجنيكي لمؤازرة تسيسكا خلال مشواره في بطولة دوري الأبطال، لاسيما وأن القرعة أوقعته مع ريال مدريد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، وروما الإيطالي، بالإضافة لفيكتوريا بلزين التشيكي.

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ويستضيف تسيسكا حامل اللقب ريال مدريد في الـ2 من أكتوبر القادم، بينما سيستضيف كلا من روما وفيكتوريا بلزين في 7 و27 نوفمبر القادم على التوالي.

المصدر: eurosport.ru