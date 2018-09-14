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روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة العالم للجمباز

الرياضة

روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة العالم للجمباز
Sputnik Владимир Песня
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أحرزت الروسية دينا أفيرينا ذهبية مسابقة الصولجان، وذلك، ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

Sputnik Владимир Песня
Sputnik Владимир Песня

وجاءت دينا في المركز الأول بمسابقة الصولجان بعد جمعها 19.000 نقطة، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبيلاروسية يكاتيرينا غالكينا التي حصلت على 18.900 نقطة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى أرينا شقيقة دينا التوأم بعد جمعها 18.850 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية هي الرابعة لدينا أفيرينا في البطولة بعد تتويجها في وقت سابق بذهبيتي مسابقتي الطوق والكرة، بالإضافة لذهبية الفرق مع المنتخب الروسي.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

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المصدر: rsport.ria.ru

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