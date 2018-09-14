حرمان مقاتلة MMA من اعتلاء حلبات النزال لمدة 26 عاما

أعلنت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات اليوم الجمعة، إيقاف مقاتلة الفنون القتالية المختلطة MMA مارا بوريلا لمدة 26 عاما بسبب انتهاكها قواعد مكافحة المنشطات.

وسبق للإيطالية البالغة 32 عاما، واتهمت سنة 2012 بحيازة وبيع المارغوانا والكوكايين بانتظام في الصالة التي كانت تتدرب فيها.

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وفازت بوريلا خلال مسيرتها الاحترافية بـ12 نزالا مقابل خسارتها في 5، وآخر نزال لها في حلبات الفنون القتالية المختلطة كان في يناير 2018، حيث خسرته أمام الأمريكية كاتلين تشوكاغيا.

المصدر: lenta.ru