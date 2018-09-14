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آل الشيخ يعفي سامي الجابر من رئاسة الهلال السعودي

الرياضة

آل الشيخ يعفي سامي الجابر من رئاسة الهلال السعودي
AFP
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أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، إعفاء سامي الجابر من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليفه مستشارا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولا عن العلاقات الدولية.

ونشر آل الشيخ تغريدة في صفحته الرسمية على تويتر جاء فيها:

كما نشر الجابر تغريدة شكر فيها آل الشيخ على ثقته ودعمه:

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وتولى الجابر رئاسة نادي الهلال في أبريل الماضي، وحقق مع الزعيم كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد 2-1 في المباراة التي أجريت على استاد "لوفتس رود" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات

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