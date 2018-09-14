آل الشيخ يعفي سامي الجابر من رئاسة الهلال السعودي

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، إعفاء سامي الجابر من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليفه مستشارا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولا عن العلاقات الدولية.

ونشر آل الشيخ تغريدة في صفحته الرسمية على تويتر جاء فيها:

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية،

كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال.

كل التوفيق لهما — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 13, 2018

كما نشر الجابر تغريدة شكر فيها آل الشيخ على ثقته ودعمه:

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير و اللامحدود كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشاراً ومسؤولاً عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة سائلاً المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي💚 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) September 13, 2018

إقرأ المزيد

وتولى الجابر رئاسة نادي الهلال في أبريل الماضي، وحقق مع الزعيم كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد 2-1 في المباراة التي أجريت على استاد "لوفتس رود" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات