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شاهد.. الزمالك يهزم الجيش بـ "هاتريك" المتألق علاء

الرياضة

شاهد.. الزمالك يهزم الجيش بـ
facebook/OnSportEgypt
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قاد الزملكاوي محمود علاء فريقه للفوز على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتألق المدافع الزملكاوي محمود علاء بإحرازه ثلاثية المباراة "هاتريك" للقلعة البيضاء، في الدقائق (32، 57، 82) على استاد بترو سبورت.

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وحقق الزمالك بذلك انتصاره الثاني على التوالي والرابع في الموسم، مقابل تعادل وخسارة، وانفرد بصدارة الدوري، برصيد 13 نقطة.

في حين، مني طلائع الجيش بالهزيمة الثالثة في الموسم، مقابل تعادلين، وفوز وحيد، وتراجع إلى المركز الخامس عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt" 

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