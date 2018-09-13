تبرئة الروسي تشيريشيف من تهمة تعاطي المنشطات

أغلقت وكالة إسبانية لمكافحة المنشطات تحقيقا مع لاعب فريق فالنسيا الإسباني والمنتخب الروسي دينيس تشيريشيف، وأبلغته هو والوكالتين الروسية والعالمية لمكافحة المنشطات بالقرار.

ونشر دينيس تشيريشيف (27 عاما) بالفعل خطابا الخميس، من وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" يؤكد إغلاق التحقيق بسبب "عدم وجود قرائن على وجود مخالفات".

وفتحت الوكالة الإسبانية التحقيق بعد تصريح دميتري تشيريشيف والد دينيس خلال كأس العالم 2018، بأن ابنه حقن بمادة تحتوي على "هرمون نمو".

وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، حينها أن العلاج الذي تلقاه اللاعب عبارة عن حقن بمادة البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وهي مادة مشروعة وأن الصحفي ترجم تصريحات والد تشيريشيف بشكل خاطئ.

المصدر: وكالات