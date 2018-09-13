بالفيديو.. الدراويش يتجاوزن عقبة إنبي

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا على ضيفه إنبي (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الكاميروني كريستوفر ميندوغا هدفين لفريق "الدراويش" الأول والثالث، في الدقيقتين (11 و60)، وتكفل زميله المدافع الغاني ريشارد بافوور، بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. بينما سجل كل من، محمد أشرف، ومحمود قاعود هدفي إنبي، في الدقيقتين (24، 49) على الترتيب.

وهذا الانتصار هو الثاني للإسماعيلي في الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، وتقدم إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

في المقابل، مني إنبي بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم، مقابل فوزين، وتراجع إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"