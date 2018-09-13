نجم UFC يتحدث عن العرب والمسلمين ويعتزم تدمير خصومه وينفي تهم المنشطات

في لقاء خاص بقناة RT وعد جون جونس (Jon Jones) بتدمير بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة وانتزاع اللقب منه في الوزنين الخفيف الثقيل والثقيل.

وأكد البطل السابق أن المادة المحظورة دخلت جسمه بالخطأ، وأنه يسعى لإثبات براءته.

كما أعرب المقاتل عن رأيه في زملائه الذين أساءوا إليه، وأبدى توقعاته حول النزال المنتظر بين حبيب وكونور ماكغريغور. نجم يو إف سي (UFC)، وتحدث أيضا عن العرب والمسلمين ونظرته إلى الرياضة في الدول العربية. التفاصيل والمزيد من المواضيع في المقابلة المصورة.