أحد أساطير الشياطين الحمر لبوغبا: لا تتصرف مثل المرتزقة

وجه لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، نصيحة للاعب الفريق الحالي الفرنسي بول بوغبا، بأن يتصرف كمحترف حتى لا يبدو وكأنه من المرتزقة، حتى إذا كان يرغب في اللعب لناد آخر.

وقال نيفيل في تصريحات لصحيفة ذا تايمز: "كمشجع، أعتقد أنه لا يوجد أحد أكبر من النادي ولست مهتما بأشخاص تفكر في أمور أخرى، لو كنت في الفريق حتى الآن، فنصيحتي الشخصية ستكون كالتالي: بول، من الواضح أنك تريد الانتقال للعب في ناد آخر، لكن عليك التصرف كمحترف حتى لا تبدو وكأنك من المرتزقة، لا ينبغي أن تفعل ذلك".

ونفى نيفيل، الذي قضى 19 موسما في أسوار مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، أن يكون النادي الإنجليزي يمنع بوغبا من الرحيل، معتبرا أن ما تفعله إدارة "الشياطين الحمر" هو حماية قيمة اللاعب، مشيرا إلى أن الفريق ربما يحاول دراسة كيفية استعادة الأموال التي دفعها من أجل الحصول على خدمات الفرنسي.

وذكرت تقارير إعلامية أن بوغبا، الذي انتقل للمان يونايتد قبل عامين قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، يرغب في العودة إلى صفوف اليوفي، في ظل شائعات بوجود خلافات بينه وبين مدرب "الشياطين الحمر"، البرتغالي جوزيه مورينيو.

المصدر: وكالات