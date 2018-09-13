مصر تخسر أمام كندا في الكرة الطائرة (فيديو)

مني منتخب مصر بالهزيمة الثانية على التوالي في بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في إيطاليا وبلغاريا، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات الأول للبطولة.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره الكندي بثلاثة أشواط متتالية، بواقع: (25-27، 28-30، 25-19).

Egypt 🇪🇬 #12 Hossam Abdalla sends a backset for #7 Hisham Ewais' swing against Canada 🇨🇦 in #FIVBMensWCH Pool B Ruse#volleyballWCHspic.twitter.com/8m0UO9iyP0 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 13 сентября 2018 г.

وانفردت كندا بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل مصر قائمة المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "twitter/fivbvolleyball"