غوارديولا يرغب في إنهاء مشواره في برشلونة

كشف الإسباني جوسيب غوارديولا (47 عاما)، أحد أبرز مدربي كرة القدم في العالم حاليا، عن رغبته بإنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا الذي حصد عدة ألقاب محلية وأوروبية مع برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي في مقابلة مع برنامج "أونيفرسو فالدانو" الشهير: "سأنتهي مجددا من حيث بدأت، خطواتي الأخيرة كمدرب ستكون مع فرق الناشئين، آمل بأن يكون ذلك في برشلونة".

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وبدأ غوارديولا الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكتالوني عام 2007، ثم استلم الفريق الأول بعد 12 شهرا خلفا للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة فقاده إلى 14 لقبا بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا واثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا في قيادة مانشستر الذي ينتهي عقده معه في 2021 إلى لقب ثان في البريميرليغ بعدما حصد رقما قياسيا الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.

المصدر: أ ف ب