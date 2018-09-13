 
مباشر
عاجل
المخابرات العامة الأردنية تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي لخلية السلط

غوارديولا يرغب في إنهاء مشواره في برشلونة

الرياضة

غوارديولا يرغب في إنهاء مشواره في برشلونة
Reuters Jason Cairnduff
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks91

كشف الإسباني جوسيب غوارديولا (47 عاما)، أحد أبرز مدربي كرة القدم في العالم حاليا، عن رغبته بإنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا الذي حصد عدة ألقاب محلية وأوروبية مع برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي في مقابلة مع برنامج "أونيفرسو فالدانو" الشهير: "سأنتهي مجددا من حيث بدأت، خطواتي الأخيرة كمدرب ستكون مع فرق الناشئين، آمل بأن يكون ذلك في برشلونة".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. مدافع المنتخب الأمريكي يسخر من قصر قامة منافسه المكسيكي

وبدأ غوارديولا الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكتالوني عام 2007، ثم استلم الفريق الأول بعد 12 شهرا خلفا للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة فقاده إلى 14 لقبا بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا واثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا في قيادة مانشستر الذي ينتهي عقده معه في 2021 إلى لقب ثان في البريميرليغ بعدما حصد رقما قياسيا الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. مئات الآلاف يتركون منازلهم مدن الساحل الشرقي الأمريكي تتأهب لإعصار "فلورنس"