لاعب ألماني على أعتاب باب منتخب روسيا

كشف وكيل أعمال لاعب هانوفر الألماني لكرة القدم، أنطون فالديمار، المنحدر من أصول روسية، أنه تلقى دعوة من الاتحاد الروسي لكرة القدم، للانضمام إلى صفوف المنتخب، قبل كأس العالم 2018.

وقال رينيه نوينيكير، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لموقع " Sport24": "بالفعل أظهر الاتحاد الروسي اهتمامه بفالديمار. اتصل به المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف بالفعل بشأن اللعب في صفوفه قبل نهائيات كأس العالم. في ذلك الوقت، كان فالديمار يعاني من إصابة، ولم يتمكن من اللعب، وكان يركز بالكامل على التعافي منها".

كما أكدت صحيفة "Bild" الألمانية أيضا أن تشيرتشيسوف اتصل باللاعب واستدعاه لصفوف منتخب روسيا.

وأضاف نوينيكير: "هو الآن جاهز للعب مع هانوفر، ويفكر في مستقبله على المستوى الدولي. لا توجد لدينا أي خطة محددة، حول ما إذا كان سيلعب فالديمار مع منتخب ألمانيا أم روسيا. لننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الأشهر المقبلة".

وأشار وكيل أعمال لاعب هانوفر بأنه لا يوجد أي عرض من قبل منتخب أوزبكستان، الدولة التي عاش فيها والداه.

ورحج نوينيكير بأن "هنالك احتمالان، ألمانيا أو روسيا. سنلتقي مع فالديمار في 27 سبتمبر الجاري، وعندها سنناقش. هو لم يقل بعد نعم أو لا للاتحاد الروسي، ولكن إذا ما تلقى دعوة من الاتحاد الألماني فمن المستبعد أن يرفضها. سيما وأنه قائد لمنتخب ألمانيا للشباب. واللعب مع منتخب ألمانيا بالنسبة له من الأولويات".

يذكر أن أنطون فالديمار ولد في 20 يوليو 1996، في مدينة ألماليك الأوزبكية، التي تبعد 52 كيلومترا عن العاصمة طشقند. لكنه نشأ في ألمانيا والتحق بأكاديمية هانوفر، عندما كان يبلغ من العمر 11 عاما.

ويلعب أنطون في مركز قلب الدفاع في فريق هانوفر، ويحمل شارة قائد الفريق، ودافع عن ألوانه في 73 مباراة حتى الآن، وسجل خلالها أربعة أهداف.

ويقدر ثمن اللاعب بنحو 15 مليون يورو، ويدخل قائمة اللاعبين الواعدين العشرة الأوائل في الدور ي الألماني "البوندسليغا"، ويشغل المركز الـ 77 في تصنيف اللاعبين ضمن الإصدار الجديد للعبة كرة القدم "FIFA 19"، للعام 2019، الذي كشفت عنه شركة إلكترونيس أرتس سبورتس "EA Sports" الشهيرة.

وانضم لاعبان ألمانيان من أصول روسية إلى صفوف منتخب روسيا، حتى الآن وهما: رومان نويشتيدتير (30 عاما) لاعب خط وسط فريق فنربختشة التركي، وقسطنطين راوش (28 عاما) مدافع فريق دينامو موسكو.

المصدر: "sport24.ru"