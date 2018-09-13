 
مباشر

روسيا تحصد ذهبية الفرق في بطولة العالم للجمباز

الرياضة

روسيا تحصد ذهبية الفرق في بطولة العالم للجمباز
Sputnik Владимир Песня
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks8j

أحرزت روسيا ذهبية منافسات الفرق اليوم الخميس، وذلك، ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

ومثل الفريق الروسي كل من التوأم دينا وأرينا أفيرينا، بالإضافة لألكسندرا سالداتوفا، واستطاع الثلاثي الروسي إحراز المركز الأول بعد جمعه 161.325، وجاء الفريق البلغاري في المركز الثاني بـ150.975 نقطة، فيما حل الفريق الإيطالي في المركز الثالث بـ147.500.

إقرأ المزيد
روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم للجمباز

وهذه الميدالية الذهبية هي الثالثة لدينا أفيرينا في البطولة بعد تتويجها في وقت سابق بذهبيتي مسابقتي الطوق والكرة، والخامسة في بطولات العالم للجمباز، كما توّجت ثلاث مرات ببطولة أوروبا للعبة.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفينة روسية صاروخية من الجيل الجديد شاركت في الحرب على الإرهابيين في سوريا