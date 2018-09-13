روسيا تحصد ذهبية الفرق في بطولة العالم للجمباز

أحرزت روسيا ذهبية منافسات الفرق اليوم الخميس، وذلك، ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

ومثل الفريق الروسي كل من التوأم دينا وأرينا أفيرينا، بالإضافة لألكسندرا سالداتوفا، واستطاع الثلاثي الروسي إحراز المركز الأول بعد جمعه 161.325، وجاء الفريق البلغاري في المركز الثاني بـ150.975 نقطة، فيما حل الفريق الإيطالي في المركز الثالث بـ147.500.

Сборная России выиграла командный турнир на чемпионате мираhttps://t.co/Wzzuz57MGqpic.twitter.com/P35Zar9IIZ — Р-Спорт (@rsportru) September 13, 2018

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وهذه الميدالية الذهبية هي الثالثة لدينا أفيرينا في البطولة بعد تتويجها في وقت سابق بذهبيتي مسابقتي الطوق والكرة، والخامسة في بطولات العالم للجمباز، كما توّجت ثلاث مرات ببطولة أوروبا للعبة.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru