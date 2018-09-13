الدوري الإيطالي: خصم 3 نقاط من رصيد كييفو بسبب فساد مالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي كييفو فيرونا بالإضافة لغرامة مالية قدرها 200 ألف يورو لتزوير حساباته المالية.

وأدانت المحكمة الرياضية للاتحاد الإيطالي نادي كييفو لإضافته 27 مليون يورو على رسوم الانتقال الحقيقية للاعبين الواعدين من نادي تشيزينا المتواضع بين 2015 و2018.

كما أوقف رئيس النادي لوكا كامبيديلي ثلاثة أشهر، وأربعة من مستشاريه ستة أشهر.

واتهم النادي باستخدام انتقالات لاعبيه مع تشيزينا لتحقيق ربح زائف للناديين والسماح لهما بتلبية شروط التسجيل في درجتيهما، وكان كييفو يلعب ضمن الدرجة الأولى في كل المواسم المعنية.

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وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه إن محكمة الانضباط "قبلت إحالة المدعي العام بمعاقبة كييفو بحسم 3 نقاط من رصيده لهذا الموسم وتغريمه 200 ألف يورو".

وحل كييفو في المركز الثالث عشر الموسم الماضي، ويحتل حاليا المركز الأخير في الدوري بعد 3 مراحل على انطلاقه.

وقرر الاتحاد الإيطالي عدم تحريك الدعوى ضد تشيزينا بسبب إلغاء عضويته، وعاقب مسؤوليه غيدو ألديني وصامويلي ماريوتي بالإيقاف 45 يوما.

المصدر: أ ف ب