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الطائرة المصرية تسقط أمام البرازيلية

الرياضة

الطائرة المصرية تسقط أمام البرازيلية
twitter/fivbvolleyball
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استهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم للكرة الطائرة بخسارة أمام نظيره البرازيلي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة المقامة في إيطاليا وبلغاريا.

وخسر منتخب الفراعنة أمام راقصي السامبا بثلاثة أشواط دون رد، كانت تفاصيلها كالتالي: (17-25، 22-25، 20-25).

وتتقاسم البرازيل صدارة المجموعة الثانية مع كل من فرنسا وكندا، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ومن ثم مصر والصين وهولندا دون نقاط، بعد الجولة الأولى.

المصدر: "twitter/fivbvolleyball" 

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