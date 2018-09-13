بالفيديو.. مدافع المنتخب الأمريكي يسخر من قصر قامة منافسه المكسيكي

تداول عشاق كرة القدم فيديو يظهر مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم مات ميازغا يسخر من منافسه المكسيكي دييغو لاينيز بسبب قصر قامته، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبيهما أمس.

وعند الدقيقة 65 من عمر اللقاء، قام لاينيز بعرقلة ميازغا بمسكه من قميصه تلت ذلك مشادة كلامية بين اللاعبين، قبل أن يسخر ميازغا من منافسه لقصر قامته بوضع يده على جبينه فوق عينيه في إشارة إلى أنه لا يتمكن من رؤية لاينيز من شدة قصره.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الأمريكي بهدف وحيد سجله تيلير أدامز في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

المصدر: lenta.ru