تركي آل الشيخ ينتقد توظيف لبناني في الاتحاد السعودي (صورة)

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مسألة تعيين اللبناني حسن عماد عبد الله، البالغ من العمر 26 عاما، في منصب المستشار القانوني بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر تركي، عبر صفحته الرسمية في تويتر، صورة للمستشار اللبناني معلقا: "الاتحاد السعودي !!!".

الاتحاد السعودي !!! pic.twitter.com/wDImSmPDex — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 12, 2018

وفي تغريدة ثانية قال آل الشيخ:

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية سيتم التحقيق عاجلاً في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها ..

وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 12, 2018

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المصدر: وكالات