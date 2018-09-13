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تركي آل الشيخ ينتقد توظيف لبناني في الاتحاد السعودي (صورة)

الرياضة

تركي آل الشيخ ينتقد توظيف لبناني في الاتحاد السعودي (صورة)
Reuters Christian Hartmann
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انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مسألة تعيين اللبناني حسن عماد عبد الله، البالغ من العمر 26 عاما، في منصب المستشار القانوني بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر تركي، عبر صفحته الرسمية في تويتر، صورة للمستشار اللبناني معلقا: "الاتحاد السعودي !!!".

وفي تغريدة ثانية قال آل الشيخ:

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المصدر: وكالات

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