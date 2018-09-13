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شاهد.. تركي آل الشيخ يناشد السيسي

الرياضة

شاهد.. تركي آل الشيخ يناشد السيسي
alalshikh_news/ twitter
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طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدخل الفوري لإنقاذ ناديه من الظلم التحكمي الذي يتعرض له.

وأعرب آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية على محطة بيراميدز التلفزيونية الخاصة بالنادي عن غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه "الجونة"، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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وتابع: "نادي بيراميدز يتعرض للكثير من المؤامرات وخاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق تعيين العديد من الحكام دون المستوى لمباريات بيراميدز بالدوري".

وأضاف: "طفح الكيل بي من التحكيم المصري، الحكام يتعمدون إيقاف مسيرة النادي".

المصدر: almesryoon.com

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