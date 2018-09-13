فشل انتقال قائد نادي تشيلسي السابق لسبارتاك موسكو

أعلن قلب دفاع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقا جون تيري اليوم الأربعاء، أنه رفض عرضا للانضمام إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وكانت تقارير صحفية عديدة تحدثت أن تيري في طريقه للانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو بعدما سافر الجمعة إلى روما للفحص الطبي، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ 37 عاما تلقى عرضا بقيمة 3.9 مليون دولار لمدة عام واحد.

وقال اللاعب في حسابه الرسمي في إنستغرام: "بعد تفكير عميق، قررت رفض عرض من سبارتاك موسكو، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سبارتاك وأتمنى لهم ولأنصارهم الأفضل في بقية الموسم".

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وأضاف: "إنه ناد طموح ولقد تأثرت كثيرا باحترافيتهم، ولكن بعد تقييم هذا الانتقال مع عائلتي، قررنا أنها ليست الخطوة المناسبة بالنسبة لنا في هذا الوقت، وحظا سعيدا لسبارتاك".

ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعقب خسارة أستون فيلا أمام فولهام في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الممتاز، فكر تيري بالاعتزال لكنه قال لصحيفة "ديلي ميل" الأسبوع الماضي إنه حريص على مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

وترك تيري تشيلسي في صيف 2017 بعدما دافع عن ألوانه لمدة 22 عاما توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا عام 2012، والدوري الأوروبي عام 2013، و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس إنجلترا، و3 في كأس الرابطة.

المصدر: وكالات

