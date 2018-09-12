شاهد .. قديروف يتدخل في الصراع بين حبيب وتيماتي

تدخل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في الصراع بين بطل الفنون القتالية المختلطة (UFC) خبيب نورماغوميدوف والفنانين تيماتي ويغور كريد.

ودعا قديروف الطريف إلى التعايش بسلام، بعد أن أيد حبيب إلغاء حفل المغني يغور كريد في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان.

ونشر قديروف مقطع فيديو قال فيه: "تيماتي، هذا لك. باختصار، اتصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وأضاف "أخوتي الداغستانين، لا تغضبوا بعضكم بعضا. حبيب وتيماتي سيتفهمان بعضهما البعض".

المصدر: "sport24.ru"