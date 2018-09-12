شاهد.. هدف الموهوب أسينسيو الرائع

تألق النجم الإسباني ماركو أسينسيو خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم (6-0)، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة (A4) لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل الموهوب ماركو أسينسيو الهدف الثاني للماتادور، في الدقيقة 33، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى، وذلك بعد الهدف الأول لزميله في فريق ريال مدريد، الظهير الأيمن دانيال كارفاخال، في الدقيقة 24.

وعاد نجم ريال مدريد، بعد دقيقتين فقط، وسدد كرة أكثر جمالا، ارتدت من العارضة واصطدمت بظهر الحارس الكرواتي لوفريه كالينيتش، قبل أن تعانق شباكه.

وواصل أسينسيو أداءه الرائع، وصنع ثلاثة أهداف أخرى، لكل من، رودريغو (د. 49)، وسيرخيو راموس (د. 57)، وإيسكو (د. 70).

المصدر: "vk/allgoals"