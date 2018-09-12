شاهد.. أم تصف لطفلها الكفيف مجريات مباراة "بالميراس"

وجه فريق بالميراس البرازيلي، في لفتة إنسانية، لطفل كفيف يحضر جميع مبارياته مع أمه، دعوة إلى أرضية الملعب، خلال لقاء ضد ضيفه كورينثيانز، ضمن الجولة 24 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وسلطت عدسات كاميرات القناة التلفزيونية البرازيلية "SporTV 9"، فجأة الأضواء على امرأة في المدرجات، تصف مجريات المباراة لطفلها الأعمى.

Emozionante ieri nel Derby paulista tra Palmeiras vs Corinthians abbiamo visto una super mamma telecronista.

Nicolas tifoso del @Palmeiras ha 11 anni è un non vedente ma la sua passione è andare allo stadio e sua mamma lo fa da telecronista privata.

Via: @SporTV@TMaranhaopic.twitter.com/edGd8T2KGU — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) September 10, 2018

ويدعى الطفل نيكولاس، ويبلغ من العمر 11 عاما، وقد ولد كفيفا تقريبا، لم يكن لديه 90 % من البصر منذ الولادة.

وقالت سيلفيا والدة نيكولاس، بأنها ترافق طفلها لحضور جميع مباريات فريق بالميراس، التي تقام على أرضه، وتخبره بالتفصيل عما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

وأضافت الأم بأن طفلها يحب حضور المباريات في الملعب، لأنه يستمع في المدرجات إلى أغاني المشجعين وهتافات الفرحة بتسجيل الأهداف.

Não é só futebol. Não é só torcer. É sobre sentir verdadeiramente o Palmeiras! #FamíliaPalmeiras



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📷 @comunidadepalmeirense#AvantiPalestra#PalmeirasCollabpic.twitter.com/5QUIvpUmLu — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 11, 2018

وبعد صدى واسع لهذه القصة الإنسانية دعا فريق بالميراس من مدينة ساو باولو، نيكولاس ووالدته سيلفيا إلى أرضية الملعب، لكي يلمس الصبي العشب الذي يلعب عليه لاعبو كرة القدم.

ودحرج الطفل الكرة إلى داخل المرمى بمساعدة والدته، كما فاز فريقه بالميراس، تحت قيادة مدربه الشهير لويس فيليبي سكولاري، بهدف وحيد على كورينثيانز، حمل توقيع اللاعب ديفرسون.

Levaram o jovem Nicolas pra conhecer o @AllianzParque , o melhor estádio do Brasil, parabéns ao pessoal do @Palmeiras , é por isso que vc é gigante sociedade Esportiva Palmeiras ! pic.twitter.com/Z4IiAwCr6A — ⓟ Minuto Alviverde (@MinutoAlviverde) September 11, 2018

المصدر: "eurosport.ru"