شاهد.. أم تصف لطفلها الكفيف مجريات مباراة "بالميراس"

Emozionante ieri nel Derby paulista tra Palmeiras vs Corinthians abbiamo visto una super mamma telecronista.

Nicolas tifoso del @Palmeiras ha 11 anni è un non vedente ma la sua passione è andare allo stadio e sua mamma lo fa da telecronista privata.

Via: @SporTV@TMaranhaopic.twitter.com/edGd8T2KGU