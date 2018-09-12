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شاهد.. أم تصف لطفلها الكفيف مجريات مباراة "بالميراس"

الرياضة

شاهد.. أم تصف لطفلها الكفيف مجريات مباراة
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وجه فريق بالميراس البرازيلي، في لفتة إنسانية، لطفل كفيف يحضر جميع مبارياته مع أمه، دعوة إلى أرضية الملعب، خلال لقاء ضد ضيفه كورينثيانز، ضمن الجولة 24 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وسلطت عدسات كاميرات القناة التلفزيونية البرازيلية "SporTV 9"، فجأة الأضواء على امرأة في المدرجات، تصف مجريات المباراة لطفلها الأعمى.

ويدعى الطفل نيكولاس، ويبلغ من العمر 11 عاما، وقد ولد كفيفا تقريبا، لم يكن لديه 90 % من البصر منذ الولادة.

وقالت سيلفيا والدة نيكولاس، بأنها ترافق طفلها لحضور جميع مباريات فريق بالميراس، التي تقام على أرضه، وتخبره بالتفصيل عما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

وأضافت الأم بأن طفلها يحب حضور المباريات في الملعب، لأنه يستمع في المدرجات إلى أغاني المشجعين وهتافات الفرحة بتسجيل الأهداف.

وبعد صدى واسع لهذه القصة الإنسانية دعا فريق بالميراس من مدينة ساو باولو، نيكولاس ووالدته سيلفيا إلى أرضية الملعب، لكي يلمس الصبي العشب الذي يلعب عليه لاعبو كرة القدم.

ودحرج الطفل الكرة إلى داخل المرمى بمساعدة والدته، كما فاز فريقه بالميراس، تحت قيادة مدربه الشهير لويس فيليبي سكولاري، بهدف وحيد على كورينثيانز، حمل توقيع اللاعب ديفرسون.

المصدر: "eurosport.ru" 

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