شاهد.. ابن أسطورة الكرة الرومانية يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية مباشرة

سجل يانيس هاجي ابن أسطورة كرة القدم الرومانية غيورغي هاجي هدفا رائعا خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البوسني أمس الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2019 دون 21 عاما.

Ianis Hagi, son of great Gheorghe Hagi, scored the goal of the evening in European football. Straight from the corner, like a boss. :) I'm sure Galatasaray's fans will enjoy this. And all Hagi lovers in the Universe. #gskpic.twitter.com/wO9uQ21qsO — Emanuel Roşu (@Emishor) September 11, 2018

وعند الدقيقة 70 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب الروماني بهدف نظيف، انبرى هاجي صاحب الـ19 ربيعا لتنفيذ ركلة ركنية، وسدد الكرة بذكاء ملتفة مباشرة باتجاه مرمى المنافس، عوضا عن تمريرها لزملائه، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لتسكن كرته الشباك معززا النتيجة بهدف رائع.

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وانتهت المباراة بفوز رومانيا بهدفين نظيفين، لترفع رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد 8 مباريات.

يذكر أن هاجي الأب كان يلقب بـ "مارادونا" الروماني، ويعد أفضل لاعب في تاريخ رومانيا، ولعب 125 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم ثلاث مرات، ولعب للعديد من الأندية الكبرى ومنها ريال مدريد وبرشلونة، وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي مع فريق غلطة سراي التركي عام 2000.

المصدر: eurosport.ru