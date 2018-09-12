مواجهة "نارية" بين المقاتل الروسي أولينيك والنيوزيلندي هانت (فيديو)

تستضيف موسكو يوم السبت المقبل دورة الفنون القتالية المختلطة، "UFC FIGHT NIGHT 136"، بمشاركة العديد من أبطال منظمة (UFC)، وذلك لأول مرة في روسيا.

وسيجمع النزال الرئيسي، المقاتل الروسي أليكسي أولينيك، وخصمه النيوزيلندي مارك هانت، بطل سابق لرياضة الكيك بوكسينغ من ساموا.

ويشتهر أليكسي أولينيك (41 عاما)، بقوته في المنافسة على الأرض، حيث أجبر منافسيه على الاستسلام 44 مرة، من أصل 56 انتصارا حققها خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 هزيمة، وتعادل واحد.

بينما يمتلك مارك هانت (44 عاما)، ضربة قاضية، ويتميز بقوة جسدية هائلة، "بذقن حديدية"، ولديه قدرة كبيرة على تحمل الضربات الثقيلة على الرأس.

وأذهل مارك هانت، لاعب الكيك بوكسينغ، عالم الفنون القتالية المختلطة، في 8 ديسمبر 2001، بفوزه بنهائي بطولة العالم للجائزة الكبرى " K-1 World Grand Prix ".

وحقق مارك هانت 13 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 هزيمة وتعادل واحد.

فيديو لنزال مارك هانت ومنافسه الأمريكي فرنك مير:

المصدر: وكالات