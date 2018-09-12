الروسية أفيرينا تحصد ذهبية مسابقة الكرة في بطولة العالم للجمباز

أحرزت الروسية دينا أفيرينا ذهبية مسابقة الكرة، وذلك، ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

وجاءت أفيرينا في المركز الأول بمسابقة الكرة برصيد (20.300) نقطة، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية لمواطنتها ألكسندرا سالداتوفا التي حصلت على (20.200) نقطة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية ألكسندرا أجورجوكوليزي بعد جمعها (19.900) نقطة.

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وهذه الميدالية الذهبية هي الثانية لأفيرينا في البطولة بعد تتويجها في وقت سابق بذهبية مسابقة الطوق، والخامسة في بطولات العالم للجمباز، كما توّجت ثلاث مرات ببطولة أوروبا للعبة.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس