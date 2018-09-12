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روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم للجمباز

الرياضة

روسيا تتوّج بذهبية بطولة العالم للجمباز
Sputnik Владимир Песня
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توّجت الروسية دينا أفيرينا صاحبة الـ20 ربيعا بذهبية الجمباز الإيقاعي بمسابقة الطوق، وذلك، ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

وجاءت أفيرينا في المركز الأول بمسابقة الطوق برصيد (20.850) نقطة، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للإسرائيلية لينا أشرم التي حصلت على (20.000)، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسية أرينا شقيقة دينا التوأم بعد جمعها (19.700).

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وهذه الميدالية الذهبية هي الرابعة لأفيرينا في بطولة العالم للجمباز، كما توّجت ثلاث مرات ببطولة أوروبا للعبة.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة الممتدة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru




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