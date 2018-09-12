الأرجنتين من دون ميسي تتعادل سلبا مع كولومبيا

اكتفت الأرجنتين من دون نجمها ليونيل ميسي بتعادل سلبي مع جارتها كولومبيا في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وافتقد المنتخب الأرجنتيني إلى الدقة في التمريرة الأخيرة في منطقة المنافس، وعدم التوفيق في التسديد إضافة إلى نجاح كبير من قبل حارسي المرمى، فرانكو أرماني (الأرجنتين) ودافيد أوسبينا (كولومبيا)، كل هذا حال دون اهتزاز شباك الطرفين وحرمان نحو 35 ألف متفرج في مدرجات ملعب "ميتلايف ستاديوم" قرب نيويورك من المتعة.

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وبعد خروجهما من ثمن نهائي مونديال 2018، عمدت الأرجنتين وكولومبيا إلى تغيير المدربين، ويقود مدربا الشباب في البلدين منتخبي الرجال حاليا في خضم ورشة عمل تقوم بها كل دولة لتحسين وضعها في الخريطة الكروية.

وكانت تقارير صحافية أشارت الشهر الماضي إلى أن ميسي (31 عاما)، نجم برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، طلب إعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في عام 2018، في أعقاب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 على يد المنتخب الفرنسي الذي توّج بلقب المونديال الروسي.

المصدر: أ ف ب