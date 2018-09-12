الرئيس الليبيري جورج ويا يداعب الساحرة المستديرة من جديد

عاد الرئيس الليبيري جورج ويا، بشكل مفاجئ إلى المنافسات الدولية أمس الثلاثاء، وشارك في المباراة الودية التي خسرها منتخب بلاده أمام نيجيريا 1-2 في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وقبل أسابيع من بلوغ ويا عامه الـ52 نظمت ليبريا مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه أفضل لاعب في العالم عام 1995 خلال مسيرته مع المنتخب، لكن الجماهير تفاجأت عندما قاد المهاجم السابق (الرئيس الحالي)، منتخب بلاده وارتدى هذا الرقم بعد 16 عاما من خوض آخر مباراة دولية.

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وذكرت تقارير أن الجماهير وجهت تحية حارة للرئيس ويا، الذي قدم بعض اللمسات الرائعة التي جعلته سابقا يحظى بشعبية هائلة حول العالم، عند استبداله في الدقيقة 79.

وتقدمت نيجيريا بهدفين عن طريق هنري أونيكورو وسيمون نوانكو، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة كبا شرمان، من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء.

وقضى ويا مسيرة رائعة في أوروبا ولعب لفرق موناكو وباريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا وميلان ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وإضافة إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995، نال ويا جائزة الكرة الذهبية في العام ذاته.

واستفاد ويا من شعبيته الجارفة في ليبيريا، وفاز بانتخابات رئاسة البلاد في ديسمبر الماضي.

المصدر: رويترز