تحديد موعد ومكان إقامة مباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره السوازيلاندي، في منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب المصري في تويتر تغريدة ذكر فيها أن منتخب الفراعنة سيستضيف سوازيلاند في الـ12 من أكتوبر المقبل على استاد السلام في القاهرة.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 أكتوبر المقبل لإقامة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوازيلاند ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة لبطولة الأمم الإفريقية .. على أن تقام المباراة في السابعة مساء بستاد السلام بالقاهرة — EFA.eg (@EFA) September 11, 2018

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ومن المقرر أن يحدد منتخب سوازيلاند موعد مواجهة الإياب، إما يوم 15 أو 16 أكتوبر.

وقدم منتخب الفراعنة أداء لافتا الأسبوع الماضي عندما حقق فوزا كبيرا بسداسية نظيفة على النيجر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

المصدر: وكالات