العنابي القطري يقسو على الفدائي الفلسطيني بثلاثية نظيفة

تغلب المنتخب القطري لكرة القدم على نظيره الفلسطيني 3-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناوب على تسجيل أهداف العنابي كل من المعز علي وأكرم عفيف وحسن الهيدوس في الدقائق 3 و20 و30 على التوالي.

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وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وفي مباريات أخرى، تعادل الأردن وعمان من دون أهداف، وفازت إيران على أوزبكستان بهدف مقابل لا شيء.

المصدر: RT