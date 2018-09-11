اعتزال الدراج الإيطالي فيناتي وسحب رخصته

أسدل الستار على قضية الدراج الإيطالي روماني فيناتي التي تفجرت على خلفية مسكه مكابح دراجة منافسه ستيفانو مانزي، بإعلان فيناتي اعتزاله قبل أن يتم سحب رخصته من قبل الاتحاد الإيطالي.

وسحبت اليوم الثلاثاء رخصة فيناتي بعد اعتزاله، ومنع من المشاركة في جميع المسابقات من قبل الاتحاد الإيطالي للدراجات النارية، على خلفية مسكه مكابح دراجة خصمه في سباق فئة موتو 2 ضمن جائزة سان مارينو الكبرى الأحد.

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وأعلن فيناتي صاحب الـ22 ربيعا في وقت سابق اعتزاله بعد فسخ عقده من فريقه مارينيلي سنايبرز تيم (كاليكس) وإلغاء انتقاله الذي كان مقررا الموسم المقبل إلى فريق فوروود ريسينغ تيم (سوتر).

كما سيمثل فيناتي أمام لجنة تأديبية للاتحاد الإيطالي في الـ14 من سبتمبر الجاري لشرح ما قام به.

وارتأى فيناتي الرد على مواطنه ستيفانو مانتسي بمسك مكابح دراجته وهما يقودان بسرعة تجاوزت الـ200 كلم في سباق فئة موتو 2 على حلبة ميزانو، ففقد الأخير توازنه لفترة وجيزة قبل أن يسيطر على دراجته.

وقام فيناتي بهذه الحركة ردا على ما حصل قبلها بلفات قليلة حين حاول مانزي تخطيه، ما تسبب بخروج الدراجين عن الحلبة لكنهما أكملا السباق قبل أن يرفع العلم الأسود بحق الأول بسبب المخالفة، وبالتالي استبعاده قبل 7 لفات على نهاية السباق.

واعتذر فيناتي عن "حركته المشينة" وقال الثلاثاء إنه سيعتزل الرياضة ويعود لاستكمال دراسته: "لقد انتهيت من عالم الدراجات النارية، لن أشارك مجددا. كنت مخطئا، هذا صحيح: أعتذر للجميع".





المصدر: أ ف ب