شاهد.. كاريكاتير ساخر لسيرينا ويليامز يثير جدلا كبيرا

تعرض رسم كاريكاتيري في أستراليا عن لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بينما كانت تحطم مضربها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، لانتقادات دولية ووصف بأنه عنصري.

وقال مارك نايت صاحب الرسم الساخر الذي نشر، أمس الاثنين، بصحيفة "هيرالد صن": "إن الرسم يتمحور حول سلوكها السيئ الأخير على أرضية الملعب.. أردت أن أظهر أنه حتى أفضل لاعبة تنس في العالم يمكن أن تفقد أعصابها".



وأظهر الرسم سيرينا بجسد ممتلئ وفي حالة غضب عارم تقفز فوق مضربها المكسور بينما في الخلفية يظهر حكم المباراة كارلوس راموس يقول لمنافستها اليابانية نعومي أوساكا التي توجت بلقب البطولة:"هل يمكنك أن تتركيها تفوز؟".

Художника обидеть может каждый 😡



Австралийский художник подвергся критике из-за карикатуры на Серену Уильямсhttps://t.co/g5r14jqFRmpic.twitter.com/2NPBDdIgKU — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 11, 2018

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ويعيد الرسم الجدل الذي دار في نهائي البطولة لارتكاب سيرينا ثلاث مخالفات لقواعد السلوك خلال المجموعة الثانية بنهائي السيدات الذي خسرته السبت أمام أوساكا بنتيجة 2-6 و4-6.

وأثار الرسم انقسامات جديدة في الآراء فمنها ما انتقد الكاريكاتير ومنها ما اعتبر الرسم الساخر فن إظهار الحقيقة بشكل كوميدي.



واعتبرت الصحفية برينا إدواردز في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أن الرسم مهين ونددت به باعتباره يجرد اللاعبة من إنسانيتها.

فيما دافع محرر "هيرالد صن" دامون جونستون عن الرسم مؤكدا أنه :"ليس له أي علاقة بمسألة الجنس أو العرق" وأوضح أن:"بطلة تنس انتابتها حالة غضب عارم في مشهد دولي ورسم مارك الكاريكاتيري يظهر ذلك".

المصدر: وكالات