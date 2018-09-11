ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل فريق في أوروبا للعام الثالث على التوالي

اختارت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم نادي ريال مدريد الإسباني، للفوز بجائزة أفضل فريق في أوروبا في 2018، للعام الثالث على التوالي.

وأكدت صحيفة "البيرنابيو" أن رابطة الأندية الأوروبية، منحت الجائزة للنادي الملكي، في حفل أقيم اليوم الثلاثاء في مدينة سبليت الكرواتية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد استحق التتويج بتلك الجائزة في نسختها التاسعة، بعدما قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، تمكن خلاله من التتويج بكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، وبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، والثالثة عشر في تاريخه.

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وفي سياق متصل أشارت الصحيفة نفسها إلى أن بيدرو لوبيز خيمينيز، نائب رئيس ريال مدريد، تسلم الجائزة من أندريا أنييلي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، وقد حضر الاحتفال أيضا، إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في القلعة البيضاء.

المصدر: as.com