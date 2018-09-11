لاعب برشلونة يثير أزمة في حفل عيد ميلاده لسبب غريب!

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب برشلونة منير الحدادي ذا الأصول المغربية، أثار أزمة ليلة أمس الاثنين، عند احتفاله بعيد ميلاده الـ23، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الحدادي احتفل بعيد ميلاده رفقة 30 مدعوا في أحد المطاعم الراقية في العاصمة الإسبانية، واتفق بشكل مسبق مع المطعم على طلبات بقيمة 8 آلاف يورو تقريبا.

Polémica con Munir en una discoteca de Madridhttps://t.co/DThFCj56BQpic.twitter.com/OM1TfTiMLA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 11, 2018

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ولكن الحدادي فوجئ بقيمة الفاتورة النهائية والتي بلغت 16 ألف يورو ما دفعه لرفض دفعها، بحجة الفارق الكبير بين الرقمين رغم معرفته بالعديد من الطلبات الإضافية من قبل المدعوين أثناء الاحتفال والتي لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، ولم تحل المشكلة حتى تدخلت الشرطة، وتوصلت لحل بين الطرفين بخصم ألف يورو من المبلغ المطلوب.





المصدر: وكالات