كارلوس يستعيد ذكرياته الجميلة في الملاعب بهدف رائع (فيديو)

استعاد النجم البرازيلي المعتزل روبيرتو كارلوس، ذكرياته الجميلة في ملاعب كرة القدم، بتسجيل هدف رائع خلال مشاركته أمس، في مباراة استضافتها مدينة أوساكا اليابانية.

وشارك كارلوس مع فريق لكرة الصالات، يتألف من لاعبين ينشطون في الدوري الياباني.

وسجل الدولي البرازيلي السابق هدفين في المباراة، التي انتهت بفوز فريقه (2-1)، وجاء أحد أهدافه بطريقة رائعة. فبعد أخذ ورد في سط الميدان، وصلت الكرة إلى كارلوس، الذي قاد هجمة مرتدة لفريقه، كي ينهيها بهدف بتسديدة على الطاير بيمناه.

يذكر أن كارلوس عاش أفضل فترة في مسيرته الكروية مع نادي ريال مدريد، الذي دافع عن ألوانه بين العامين 1996 و2007، قبل أن ينتقل إلى فنربخشة التركي، ومنه إلى أنجي الروسي، واختتم مسيرته في نادي "ديلي دايناموس" الهندي.

المصدر: eurosport.ru