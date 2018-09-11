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الدوري الإسباني: اقتراب إقامة ديربي كتالونيا في الولايات المتحدة

الرياضة

الدوري الإسباني: اقتراب إقامة ديربي كتالونيا في الولايات المتحدة
Reuters
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اقتربت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من تنفيذ خطتها بإقامة مباراة برشلونة حامل اللقب مع جيرونا على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت رابطة الليغا اليوم الثلاثاء تقدم برشلونة وجيرونا بطلب إلى الاتحاد الإسباني لخوض مباراتهما في الدوري المحلي خارج إسبانيا.

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وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان :"تقدم برشلونة وجيرونا بطلب إلى الاتحاد الإسباني للعب مباراة جيرونا ضد برشلونة المقرر إقامتها في 26 يناير في استاد هارد روك في ميامي".

المصدر: رويترز

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