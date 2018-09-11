الإعلان عن موعد إطلاق مسابقة ثالثة للأندية في أوروبا

أكد رئيس رابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعطى موافقته لإطلاق مسابقة قارية ثالثة للأندية إلى جانب دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" اعتبارا من 2021.

وقال أنييلي، العضو أيضا في لجنة المسابقات في الاتحاد الأوروبي، ورئيس نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية، اليوم بعد الجمعية العمومية لرابطة الأندية في سبليت الكرواتية إن "الضوء الأخضر قد منح لإطلاق مسابقة ثالثة للأندية، ما يرفع مجموع عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية إلى 96 اعتبارا من موسم 2021-2022".

ويجب التصديق على هذا القرار خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصديق على إقامة المسابقة الثالثة التي لم يعرف اسمها حتى الآن، سيقلص عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من "يوروبا ليغ" إلى 32 عوضا عن 48، مع الإبقاء على 32 فريقا في دوري الأبطال و32 في المسابقة الجديدة، من أجل الوصول إلى الرقم 96 الذي تحدث عنه أنييلي.

المصدر: أ ف ب