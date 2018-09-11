إقالة مدرب التشيك بعد الخسارة المذلة أمام روسيا

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم، إقالة مدرب المنتخب الوطني كاريل ياروليم، وذلك على خلفية الخسارة المذلة أمام روسيا (1-5) في المباراة الودية التي أقيمت أمس في روستوف.

وقال الاتحاد التشيكي عبر حسابه الرسمي في تويتر "سيترك كاريل ياروليم، منصبه كمدرب للمنتخب الوطني باتفاق متبادل"، كاشفا أنه "في الأيام المقبلة، سيجتمع الاتحاد التشيكي لكرة القدم بالمرشحين الذين يمكن أن يحلوا بدلا من ياروليم".

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وتأتي إقالة ياروليم الذي استلم المنصب في 2016، بعد خسارة أخرى أمام أوكرانيا (1-2) الخميس الماضي، في ملادا بوليسلاف، خلال المباراة الأولى لمنتخب التشيك في دوري الأمم الأوروبية، علما بأن المدرب البالغ من العمر 62 عاما، فشل أيضا في قيادة المنتخب إلى مونديال روسيا الذي أقيم هذا الصيف.

وبعدما تلقت التشيك على يد روسيا أسوأ هزيمة لها منذ الانفصال عن سلوفاكيا عام 1993، اعتذر ياروليم قائلا "يراودني شعور فظيع، أعتقد أنني أستحق أن أعدم أمام العامة، كل هذا بسبب أخطائي"، قبل أن يقر بأن الفريق يحتاج على الأرجح إلى "محفز".

المصدر: أ ف ب