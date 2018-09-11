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جميع لاعبي الريال في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2018

الرياضة

جميع لاعبي الريال في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2018
Reuters Kai Pfaffenbach
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمس، عن قائمة تشمل 55 لاعبا مرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018.

وما لفت الانتباه هو تواجد جميع اللاعبين الـ11 الذين شاركوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، في الموسم الماضي، ضمن قائمة الـ55 لاعبا للتشكيلة المثالية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، ومارسيلو، وداني كارفخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، وتوني كروس، وإيسكو، وكاسيميرو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن "الفيفا" سيعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2018، في حفل توزيع جوائزه، المزمع إقامته في العاصمة لندن، بتاريخ 24 من الشهر الجاري، والذي سيشهد أيضا الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best".

المصدر: فيفا

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