جميع لاعبي الريال في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمس، عن قائمة تشمل 55 لاعبا مرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018.

وما لفت الانتباه هو تواجد جميع اللاعبين الـ11 الذين شاركوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، في الموسم الماضي، ضمن قائمة الـ55 لاعبا للتشكيلة المثالية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، ومارسيلو، وداني كارفخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، وتوني كروس، وإيسكو، وكاسيميرو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو.

هل تعلم🤔⁉️

جميع اللاعبين الـ11 الذين بدأوا كأساسيين مع ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مرشحين ضمن قائمة الـ55 لاعب للتشكيلة المثالية #World11#FIFAFootballAwards#TheBestpic.twitter.com/ia5HH21FPx — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 10 сентября 2018 г.

جدير بالذكر أن "الفيفا" سيعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2018، في حفل توزيع جوائزه، المزمع إقامته في العاصمة لندن، بتاريخ 24 من الشهر الجاري، والذي سيشهد أيضا الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best".

أخبرنا من هؤلاء المرشحين...كيف ستكون تشكيلتك المثالية لأفضل 11 لاعب #World11⁉️

1⃣ حارس

4⃣ مدافعين

3⃣ خط وسط

3⃣ مهاجمين#FIFAFootballAwards#TheBest

شاركنا برأيك في التعليقات 👇 pic.twitter.com/v3D8Whj13K — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 10 сентября 2018 г.

المصدر: فيفا