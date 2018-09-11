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السعودية تتعادل مع بوليفيا في مباراة ودية

الرياضة

السعودية تتعادل مع بوليفيا في مباراة ودية
Reuters Damir Sagolj
السعودية تتعادل مع بوليفيا في مباراة ودية
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تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم مع نظيره البوليفي بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، على أرضية ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الرياض.

وتقدم المنتخب السعودي أولا بهدفين عن طريق يحيى الشهري، وسالم الدوسري (من ركلة جزاء)، في الدقيقتين السادسة والعاشرة على الترتيب، ولكن الأخضر لم يستطع الحفاظ على أفضليته، وتلقت شباكه هدفين من منتخب بوليفيا، أحرزهما خاسماني كامبوس (د. 35)، ومارسيلو مارتينز من ركلة جزاء (د. 81).

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يذكر أن هذه المباراة الودية تدخل في إطار استعدادات الأخضر السعودي لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا، المزمع إقامتها في الإمارات في يناير المقبل.

المصدر: وكالات

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