تغييرات إدارية هامة في المنتخب السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين لؤي السبيعي مشرفا عاما على الأخضر إلى جانب عمله كأمين عام للاتحاد، بالإضافة إلى تعيين حسين الصادق مديرا للمنتخب وعمر باخشوين مساعدا للمدرب.

وأكد الاتحاد السعودي أن هذه التعينات تأتي لضمان الإعداد المناسب خلال الفترة المقبلة التي تسبق المشاركة في نهائيات كأس آسيا في يناير 2019 في الإمارات.

🎯| الاتحاد السعودي لكرة القدم يعين أمين عام الاتحاد لؤي السبيعي مشرفاً عاماً للمنتخب الوطني الأول وحسين الصادق مديراً للمنتخب وعمر باخشوين مساعداً للمدرب pic.twitter.com/944qxr8J25 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 10, 2018

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المصدر: alriyadh.com